Graziano: “In questo momento Vecino è fondamentale nell’Inter. Per tempi di inserimento…”

Ospite negli studi di Sky Sport 24, Mirko Graziano sottolinea l’importanza che Matias Vecino ha nell’Inter. Questo il commento del giornalista della Gazzetta dello Sport: “Ho una opinione, per tempi di inserimento credo sia una delle mezzali più forti in circolazione. Purtroppo difetta in altre cose, nella scelta finale, nel tocco, nell’intensità, altrimenti parleremmo di una delle mezzali più forti in circolazione. Secondo me in questo momento Vecino è fondamentale nell’Inter perché dà centimetri e peso“.

(Sky Sport)