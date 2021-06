Gregori: “Mourinho? Non ho dubbi, ma ha smesso di essere allenatore da campo”

Le parole dell'ex portiere: "Mourinho alla Roma? Non sarà un’avventura agevole, non so se questa Roma sia adatta al Mourinho degli ultimi anni"

Intervenuto ai microfoni di ReteSport, Attilio Gregori, ex portiere, ha parlato così dell'approdo di Jose Mourinho sulla panchina della Roma: “Arriva in una piazza particolare, che non vince da tanto tempo, che vuole tornare a competere per i vertici. Non sarà un’avventura agevole, non so se questa Roma sia adatta al Mourinho degli ultimi anni, che si è tramutato più in un gestore di gruppi. Non ho dubbi sul valore del portoghese, ma ha smesso di essere allenatore di campo da diverso tempo, la Roma dovrà esser bravissima a prendere giocatori funzionali al suo stile di calcio”