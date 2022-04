Gregucci: “Dybala? Non andrà all’Atletico. La chiave per l’Inter è Marotta”

Le parole dell'ex collaboratore di Mancini: "L'Inter dovrà comprare un top: le idee banali sono Dybala o qualcuno all'Ajax"

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Angelo Gregucci, ex collaboratore di Roberto Mancini, ha parlato così dell'Inter e dell'attacco presente e futuro: "Correa è un ragazzo affidabile: allenatore meglio di Inzaghi per sapere se è l'uomo giusto non c'è. L'Inter, per proporsi a livello interazione, dovrà comprare un top: le idee banali sono Dybala o qualcuno all'Ajax. Dybala? Non andrà all'Atletico, ne sono sicuro: Marotta è la chiave per poter passare all'Inter. La chiave è un dirigente come lui".