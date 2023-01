Gresko: “Skriniar? Capisco l’Inter, ma nessuno può arrabbiarsi con Milan. Consiglierei…”

In una lunga intervista per Sport Aktuality, l'ex giocatore nerazzurro parla della situazione del difensore

Gianni Pampinella

In una lunga intervista per Sport Aktuality, Vratislav Gresko approfondisce nel dettaglio la situazione di Milan Skriniar. Il difensore con ogni probabilità lascerà l'Inter al termine della stagione. "Solo il giocatore e i suoi agenti conoscono la verità. Capisco che l'Inter la scorsa estate volesse vendere Skriniar per più soldi possibili e non ha funzionato. Poi improvvisamente voleva fargli firmare un nuovo contratto, ma il giocatore adesso non vuole più. La situazione è cambiata. Ovviamente non contavano sulla possibilità che non prolungasse il contratto. Milan adesso firmerà un contratto di 4-5 anni. Avrà 32-33 quando scadrà, non otterrà tali condizioni dopo. Quando tieni conto del punto di vista finanziario, nessuno può arrabbiarsi per questo".

"Quando qualcuno dall'età di sei anni dedica il lunedì, il venerdì e le vacanze al calcio, e all'età di 28 anni arriva un'offerta per trasferirsi in un grande club e avere un ottimo contratto, sarebbe illogico se non ci pensasse. Inoltre è stato all'Inter per sei stagioni, forse sente di aver bisogno di una nuova sfida. Diversi fattori possono influenzare il suo processo decisionale. Milan è in una situazione comoda, ma è anche una buona notizia per il nostro calcio, quando si parla del trasferimento di uno slovacco da una grande società all'altra. Gioca costantemente in un grande club. Possiamo paragonarlo a qualsiasi difensore centrale del Manchester City, del PSG o del Real Madrid. Ha l'età giusta, è ancora promettente. E non dimentichiamo che il suo contratto è in scadenza ed è libero. Giocatori del genere costano 70 o più milioni, è un bel risparmio".

"La Premier? È sempre un rischio. Passare dal calcio italiano a quello inglese si avverte una vera differenza, l'ho vissuta io stesso. Ci sono diversi casi di giocatori molto, molto bravi, forse migliori di Skriniar, che non hanno funzionato. Andriy Shevchenko si è trasferito come una megastar dal Milan al Chelsea e sappiamo come è andata a finire. Oppure Romelu Lukaku. Ha lasciato l'Inter per il Chelsea e sappiamo cosa è successo... Il campionato inglese è diverso da quello francese. Tante squadre e giocatori di grande qualità, insomma un altro livello. Anche se penso che Skriniar si adatterebbe. Rifiutare il Psg per la Premier? Perché no? Quando ricevi un'offerta dal Liverpool... prova a chiamare Martin Škrtel. Lavorare lì è un privilegio difficile. Già giocare in Premier League è un privilegio. I campionati inglese e spagnolo sono indubbiamente di migliore qualità rispetto a quello francese. Un consiglio a Milan? Non mi piace parlare per gli altri. Se me lo avesse chiesto, avrei valutato le opzioni in Premier League".

(Sport Aktuality)