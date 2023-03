Benfica, Grimaldo: “Siamo forti e ambiziosi, ma piedi per terra. In Champions…”

Alejandro Grimaldo, esterno sinistro del Benfica (prossimo avversario dell'Inter in Champions League), ha fatto il punto sulla stagione ai microfoni dei canali ufficiali del club portoghese: "Si è formata un'onda positivia, è chiaro. Lo si nota nell'ambiente: è come se entrassimo in campo avendo già vinto. Sappiamo che il nostro obiettivo è il campionato, ma sappiamo anche di essere una squadra forte, che dobbiamo sfruttare le qualità della nostra rosa, e sappiamo che in Champions League abbiamo raggiunto i quarti di finale: è un grande traguardo, siamo tra le migliori 8 squadre d'Europa".