Inter, il gruppo ha scacciato fuori dai cancelli di Appiano un nemico che innervosiva Conte

In un momento difficile come questo, l’Inter è riuscita a compattarsi intorno al suo allenatore, Antonio Conte, e a remare dalla stessa parte verso un unico obiettivo. Fatto non scontato, visto quanto sta accadendo sul fronte societario. Non solo. La squadra, con determinazione e ferocia agonistica, ha dimostrato di avere la mentalità necessaria per scacciare fuori dai cancelli di Appiano Gentile il nemico “gennaio”, che si presentava puntualmente negli anni passati. Un nemico che faceva calare il rendimento e i risultati, e che rendeva l’anno scorso molto nervoso Antonio Conte:

“Intanto, è questo va senz’altro a suo merito, il tecnico leccese si sta dimostrando abile a tenere in rotta il vascello, nonostante gli scossoni provocati dalle incertezze societarie. La sensazione è che il gruppo si sia compattato tenendo all’esterno qualsiasi discorso extra-campo (…). Così, è stato scavallato gennaio senza segnare nuovamente il passo, mentre, negli anni passati, il primo mese dell’anno era spesso coinciso con una crisi”.

(Fonte: Corriere dello Sport)