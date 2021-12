Lukaku manca di poco la top 10 del Guardian: “Cuore infranto in estate, immenso all’Inter”

Il Guardian ha messo all'11° posto della top 100 dei migliori giocatori Romelu Lukaku. Top 10 sfiorata di un soffio, il suo periodo eccezionale è targato Inter.

Il Guardian ha stilato la top 100 dei migliori giocatori dell'anno. Per l'ex giocatore dell'Inter, Romelu Lukaku un undicesimo piazzamento. Il belga manca di un soffio la top 10. E il Guardian specifica: "Un anno in cui il suo cuore si è spezzato all'Europeo nei quarti di finale contro l'Italia e poi quell'infortunio che ha oscurato il suo ritorno al Chelsea. Tuttavia, il giocatore 28enne è stato immenso quando era all'Inter, portandola al suo primo titolo di Serie A dopo 11 anni, segnando 24 volte e fornendo 10 assist. "È come un giocatore di football americano", ha detto a febbraio il suo allenatore all'Inter, Antonio Conte. “È un calciatore insolito". In estate è tornato al Chelsea 10 anni dopo aver esserci stato per la prima volta le porte e spera di lasciare il segno dopo un primo stop che lo sta tenendo fermo ai box".