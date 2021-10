Guardian – United, Solskjær in bilico e spunta Conte. Il tecnico considera…

L'ex tecnico nerazzurro pronto a subentrare al norvegese in caso di esonero

Antonio Conte sarebbe aperto a discutere col Manchester United in caso di esonero di Ole Gunnar Solskjær. Secondo quanto riporta il Guardian, lo United sta seriamente considerando il futuro di Solskjær dopo aver preso un punto nelle ultime quattro partite di Premier League e aver perso malamente contro il Liverpool (0-5).

Conte non ha avuto alcun contatto formale dal club. Anche se il tecnico italiano è restio a prendere una squadra a stagione in corso, farebbe un'eccezione per lo United perché considera il club un'opportunità speciale. L'ex Inter vorrebbe, però, capire la visione dello United prima di impegnarsi. Secondo il Guardian diversi giocatori iniziano a dubitare delle capacità di Solskjær, con i giocatori il norvegese ha instaurato un bel rapporto, ma i dubbi sono dal punto di vista tattico.