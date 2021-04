Di Canio attacca Guardiola: “Parla di giocatori ‘uccisi’? Basta. Si lamenta sempre”

L'opinionista di Skysport ha detto la sua sulle dichiarazioni dell'allenatore del City che ha parlato di giocatori uccisi dai calendari affollati

Le sue parole sono state commentate da Di Canio che ha sottolineato su Skysport: «C'è un paradosso, Guardiola che si lamenta dei troppi impegni e dei giocatori stanchissimi alla fine fa un solo cambio per tutta la partita. Mi sembra che abbia dei titolari in panchina. C'è qualcosa che non torna nel mondo Guardiola. Quando si sofferma su FIFA e UEFA mi dà idea che voglia spostare il tiro in questi momenti magari più delicati», ha detto. «Non si può difendere l'indifendibile. Lui è un allenatore che allena, il meglio, il top. E non è demagogia. Tutti hanno difficoltà e servono grandi sacrifici. A loro, ai giocatori, non è stato toccato nulla. Basta, basta, basta. Se la squadra è stanca fai un cambio? C'è qualcosa che non va. Ha utilizzato termini forti, dicendo di giocatori uccisi. A bocce ferme sarebbe anche un discorso. Basta, lui si lamenta sempre».