“UEFA e FIFA stanno uccidendo i calciatori”. De Laurentiis manda un messaggio a Guardiola

L'allenatore del City ha commentato le difficoltà dei club con troppe gare da giocare e il presidente del Napoli gli ha dato ragione

Le ha sentite bene anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis che ha dato ragione al tecnico e ha detto la sua in due post su Twitter: «Concordo completamente con quanto affermato da Guardiola. Non si possono non tenere nella giusta considerazione i campionati nazionali e i relativi tifosi. L'allenatore infatti dice: "Troppe gare, Uefa e Fifa stanno uccidendo i calciatori. E' quanto sostengo anche io da quando ho iniziato a interessarmi di calcio! Finalmente una persona intelligente e responsabile. Grazie Guardiola».