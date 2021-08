Guardiola esalta Lukaku: “Giocatore di livello mondiale. L’ho visto quando…”

L'attaccante belga è a un passo dal ritorno in Premier League. Il tecnico del City esalta le sue caratteristiche

È sempre più vicino il ritorno di Romelu Lukaku in Premier League. È questione di giorni e dal Chelsea potrebbe arrivare l'offerta giusta (130 milioni di euro) per convincere l'Inter. Al Mirror Pep Guardiola ha affidato la sua opinione sull'attaccante nerazzurro elogiandone le doti: "Lui a 24 anni aveva segnato 100 gol in Premier League. Quindi non è male come prima cosa. Poi nei lanci lunghi conosciamo i duelli che fa".