Guardiola, no dal Dortmund su campo bagnato. Condò: “Con Mou c’era la guerra dell’acqua”

L'allenatore del City aveva chiesto ai tedeschi un terreno di gioco bagnato ma il Borussia ha negato il favore. Ci ha pensato la pioggia

Paolo Condò a Skysport ha sottolineato: «È la vecchia storia tra Mourinho e Guardiola. L'allenatore del City vuole sempre il campo molto bagnato per far scorrere la palla veloce. Il fraseggio è una caratteristica delle sue squadre. Gli allenatori avversari se potessero farlo giocare una savana lo farebbero volentieri per fermare la palla. Ai tempi dei duelli Real Madrid-Barcellona, la guerra dell'acqua: Mourinho era attentissimo. Il portoghese voleva che nei tre giorni precedenti non ci fosse una goccia d'acqua sul campo».