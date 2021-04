Estetica? L’Inter ci ride su. Conte sulla scia di Herrera, Trapattoni e Mourinho

I nerazzurri hanno preso il largo in classifica e si avvicinano sempre più al traguardo scudetto, ma tiene banco il dibattito sul bel gioco

Dieci vittorie consecutive, vantaggio sul secondo posto portato a 11 punti e scudetto sempre più vicino: l'Inter prosegue la sua marcia insostenibile per tutte le avversarie e vede ormai il traguardo finale. Eppure in queste settimane tiene banco il dibattito sul bel gioco e sul modo in cui la squadra di Antonio Conte sta conquistando questi risultati, con poco possesso palla e baricentro molto basso. Discorsi che, come scrive La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri si sono lasciati alle spalle con una grossa risata: "Ridevano tutti, ieri, all'Inter: allenatore, giocatori, dirigenti. Ridevano per i risultati, per lo scudetto che si avvicina. E sì, pure per il modo in cui si sta colorando questo trionfo, divertiti dalle polemiche sui centri estetici e i frequentatori abituali".