Guardiola: “Champions, non è rivincita contro il Real. Vogliamo vincere la Coppa ma…”

Le parole del tecnico del City alla vigilia dell'andata delle semifinali di CL contro il Real di Ancelotti

Pep Guardiola, alla vigilia di Real Madrid-Manchester City, la semifinale di andata di Champions League, ha parlato in conferenza stampa delle aspettative rispetto alla gara contro gli uomini di Ancelotti.

«Non siamo qui per una rivincita, è solo una nuova opportunità per raggiungere la finale e vincere la Champions. Inutile pensare a quello che è successo l'anno scorso, perché giochiamo contro il Real Madrid e sappiamo cosa vuole dire in questa competizione. Semmai dobbiamo imparare qualcosa da quelle sfide, ma in ogni caso tutto sarà deciso a Manchester al ritorno. Siamo nella stessa situazione della scorsa stagione: ancora in corsa per la CL e ancora in corsa per il campionato. Per vincere bisogna eliminare le squadre migliori. Il Real è una di queste, gioca calcio ad altissimi livelli», ha spiegato l'allenatore ai giornalisti.

«Vogliamo vincere la CL, ma non basta la sola volontà. Non voglio una squadra o un progetto per vincere questa coppa un anno e poi fare male per 10 anni di fila. Voglio stabilità ed essere competitivo tutti gli anni, questo è quello che conta per me. Poi vincere la Champions è un processo che può richiedere anche tantissimi anni, quindi l'importante è essere sempre lì tra quelle in lotta per vincere», le parole del tecnico della squadra inglese.

La Champions è un obiettivo per il City: «So bene cosa mi chiede il club e lo perché l'ho sentito dal primo momento in cui sono arrivato su questa panchina. La società vuole questo trofeo, ma non è un'ossessione, piuttosto una pressione positiva».

(Fonte: SM)