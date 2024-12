In una lunga intervista rilasciata a Skysports, Pep Guardiola ha parlato del momento no del suo Manchester City. «La responsabilità tutta sulle mie spalle? Fa parte del mio stipendio. Se non voglio quella pressione, mi dimetto, vado a casa e non ho più questo peso sulle spalle. Tutti gli allenatori ce l’hanno. Non vuoi essere criticato? Pensi non sia giusto? Amico mio, è così che va. Se non vinci, la gente ti deride, ti prende in giro. Ancora di più considerando che abbiamo vinto molto», ha detto l'allenatore. Il tecnico del Manchester City ha spiegato che questo momento difficile servirà a lui e a tutta la squadra: «Vincere non è stato facile. Sei lì, guardi la partita e pensi che sia facile. Non lo è, anzi è un impegno incredibile. Sai quale rivale abbiamo battuto negli ultimi anni? La migliore squadra che abbia mai affrontato in vita mia. Puoi dirmi che battere Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Fabinho, Jordan Henderson, Virgil Van Dijk nel suo massimo momento, quei difensori centrali, Jürgen Klopp e affrontare Anfield sia stato facile? Andiamo, dai», ha sottolineato.