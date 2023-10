Guardiola: “Risultatisti come Allegri o giochisti come De Zerbi? Conta vincere”

Ospite a Cuneo di un evento benefico promosso anche dalla sua Fondazione, Pep Guardiola ha risposto alle domande dei presenti. Qualcuno gli ha anche sottoposto la contrapposizione tra risultatisti come Allegri e giochisti come De Zerbi: "Questo è un discorso antico. Pensi che Allegri voglia vincere e De Zerbi no? Allegri pensa di farlo alla sua maniera e l’altro alla sua.

Tutti gli allenatori vogliono vincere, nessuno pensa solo al bello e dice che non gli interessa vincere. Non ho mai visto un allenatore che non vuole vincere o un giocatore che non vuole giocare bene. Sono modi di interpretare il calcio. Juventus? Non mi ha mai cercato, in Italia si mangia molto bene. Mi piace molto l’Italia, vengo spesso in vacanza".