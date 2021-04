Guardiola: “Superlega capitolo chiuso. Calendario? Chiediamo alla Uefa di…”

Alla vigilia della finale di Coppa di Lega contro il Tottenham, Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa

Alla vigilia della finale di Coppa di Lega contro il Tottenham, Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico del City torna sulla questione Superlega : "Il calcio è anche business. Tutte le squadre e i tifosi vogliono i migliori giocatori e naturalmente bisogna ingaggiarli. Il capitolo è già chiuso. Tutti i club hanno rilasciato le loro dichiarazioni e dobbiamo continuare, imparare da questo, dobbiamo cercare l'uguaglianza nei diritti umani e nello sport, così la società sarà migliore".

Calendario: "Dovremo chiedere alla FIFA o alla UEFA di estendere l'anno a 400 giorni invece di 365 per giocare più partite. Non sono un esperto in Champions League, chiedo solo di ridurre il calendario e avere più tempo tra le partite. Quelli che decidono sono altri, dico la mia opinione. Se decidono che dobbiamo giocare altre 10 partite, allora vai avanti".