Guardiola: “Volevamo Alexis Sanchez, ma non potevamo permettercelo. Si deve spendere”

Intervenuto in conferenza stampa, Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato così di quanto speso dal club inglese negli ultimi anni: “Abbiamo molti soldi, ma volevamo Alexis Sanchez e non ce lo siamo potuti permettere. Volevamo Harry Maguire ma non ce lo siamo potuti permettere. Non potevamo pagare quello che pagò lo United. Noi abbiamo i soldi, ma anche altri club li hanno. Nell’ultimo decennio abbiamo speso più di quanto fatto in passato, ma anche l’Arsenal di Wenger e lo United di Ferguson spesero tanto per essere lì. Tutti i club, se vogliono essere al top, spendono. Se non lo fai, è più difficile”.