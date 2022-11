Fiorentina-Inter Women 0-0, Guarino: “Abbiamo dominato, peccato per i mancati tre punti”

"Abbiamo sicuramente disputato un'ottima gara, abbiamo fatto un'ottima prestazione. Nei primi 45' ho visto la squadra dominare il gioco, ci è mancata la scelta dell'ultimo passaggio, abbiamo avuto chance ma non abbiamo segnato. Abbiamo rischiato in un paio di occasioni ma nel secondo tempo potevamo affondare il gioco in una partita che ci ha visto dominare, peccato non aver portato a casa i tre punti. Oggi l'ingresso di Giulia Dragoni testimonia la grande crescita del settore giovanile che produce e sviluppa talenti, quando c'è la possibilità di giocare partite così importanti per me è un piacere, sono ragazze talentuose che meritano la massima attenzione"