Il tecnico dell'Inter Femminile Rita Guarino ha parlato ai microfoni di Inter Tv al termine della vittoria contro la Sampdoria per 2-0:

"Siamo contenti del risultato, era importante partire forte e ottenere i tre punti. Partita che abbiamo indirizzato subito e non era facile. Non trovavamo con facilità le nostre trame di gioco, ma siamo riusciti a sbloccarla con un piazzato. Abbiamo alcuni aspetti da analizzare per continuare il nostro percorso di miglioramento".