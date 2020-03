Inter, Guarneri ricorda Peirò: “Indimenticabile il gol al Liverpool: spuntò dietro il portiere e…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Aristide Guarneri, ex perno della Grande Inter, ha commentato così la scomparsa di Joaquin Peirò, venuto mancare oggi all’età di 84 anni:

“A quell’epoca in campionato potevano giocare tre stranieri nelle Coppe e due in campionato. Quindi alla domenica giocavano soprattutto Jair e Suarez mentre lui scendeva in campo spesso in Coppa. Come calciatore lo ricordo per il suo scatto che bruciava l’erba. Era molto forte tecnicamente, sempre pericoloso in area e un contropiedista favoloso”.

ANEDDOTO – “Senza dubbio quello legato alla Coppa Campioni. In semifinale contro il Liverpool perdemmo in Inghilterra 3-1. Per passare dovevamo vincere 3-0 al ritorno e Peirò realizzò un gol che è passato alla storia. Mentre il portiere inglese faceva battere il pallone per terra prima di calciarlo, lui spuntò da dietro, mise il piede, rubò il pallone e fece gol. Ci furono delle proteste ma il gol fu convalidato perchè non aveva commesso nessun fallo. E vincemmo 3-0 grazie alle altre reti di Corso e Facchetti. Davvero forte, poi era un ragazzo anche di compagnia”.