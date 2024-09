Per mesi lo hanno accostato all'Inter, ma alla fine è passato dal Genoa alla Fiorentina. La squadra rossoblù però evidentemente gli sta molto a cuore, tanto che Albert Gudmundsson, nelle scorse ore, sui social aveva postato una foto contro la Sampdoria che ha vinto ai rigori il derby di Coppa Italia contro la formazione di Gilardino.

La gara tra le due squadre liguri è stata particolarmente accesa, sul campo e non solo. Prima, durante e dopo la partita, attorno a Marassi ci sono stati scontri tra tifosi con diversi feriti, anche tra le forze di Polizia intervenute a riportare ordine. A poche ore dall'inizio della partita il giocatore aveva postato sui social la foto di un cassonetto con una scritta, fatta con lo spray, con un insulto alla Sampdoria (Doria M***) incrociato da come aveva scritto per le vie di Firenze.