Non ha ancora fatto il suo esordio con la maglia della Fiorentina, ma Albert Gudmundsson punta una maglia da titolare domenica contro la Lazio. Come sottolinea Repubblica, chi lo vede da vicino descrive un giocatore già in grado di spingere al massimo. Per questo dietro ad alcune certezze, vedi la prima convocazione, si sta affacciando una clamorosa possibilità: vederlo subito in campo da titolare.