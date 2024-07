"Ora la Fiorentina potrebbe riprovarci perché sarebbe l’uomo ideale per il fronte d’attacco. L’islandese, insieme al neoacquisto Moise Kean, può accendere la fantasia della piazza e dare un potenziale offensivo enorme a una formazione che vuole essere ambiziosa, come ribadito più volte dalla società. Gli ostacoli non mancano, ma se i viola vogliono riprovarci significa che uno spiraglio è possibile. Il primo nodo da sciogliere è capire se il Genoa possa abbassare le proprie pretese e sarà fondamentale anche la volontà del giocatore e se sia disposto a trasferirsi in riva all’Arno. Anche la concorrenza non manca. L’Inter sembra aver mollato la presa, ma rimane sempre vigile su un profilo che ha tenuto nei radar. E poi c’è sempre la tentazione Arabia ma anche la Premier League che possono all’improvviso essere dietro l’angolo. E forse è proprio l’Inghilterra l’avversaria da battere perché Albert Gudmundsson non ha mai nascosto la sua voglia di giocare (e vincere) in Champions League, cosa che la Fiorentina ovviamente non può mettere sul piatto, visto che nella prossima stagione giocherà ancora la Conference", aggiunge il quotidiano.