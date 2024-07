La Fiorentina ha riattivato i contatti per Gudmundsson che potrebbe essere la risposta dopo aver perso Zaniolo, approdato all'Atalanta

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante Sky Calciomercato L'Originale, non è da escludere un ritorno di fiamma della Fiorentina per Albert Gudmundsson. Già a gennaio il club toscano aveva avanzato un'offerta importante per l'islandese ma il Genoa aveva rifiutato.