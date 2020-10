Guerra (Oms): “Il Covid? Serve flessibilità, il protocollo deve adeguarsi. E sul derby…”

Da giugno, la prima ripartenza, a oggi sembra cambiato tutto. Aveva zero positivi: il calcio si è scoperto vulnerabile.

«È aumentata la circolazione nel Paese ed è naturale che sia avvenuto nel calcio, che segue l’andamento dell’infezione».

Dal focolaio Genoa al caso di Juve-Napoli alle positività che insidiano il derby di Milano. C’è una domanda che attraversa tutti: come ci si infetta?

«Il problema è che non c’è una risposta chiara e definitiva. O meglio, non le abbiamo ancora queste risposte. Si parla di soggetti super infettanti, ma non abbiamo ancora capito se esistano realmente o se esistano delle modalità e dei contesti super infettanti. Per esempio, abbiamo notato una diffusa trasmissione del contagio fra i coristi in una chiesa. Sappiamo che il calcio è uno sport di contatto, dove in campo non si può rispettare il distanziamento. Nel calcio e negli sport professionistici si è provato a mitigare questo rischio con una diagnostica frequente».