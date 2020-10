Sky – Inter, Skriniar e Bastoni out nel derby? Le tre possibili scelte di Conte

Ha scosso il mondo Inter la notizia della positività al Covid di Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. I due ragazzi stanno relativamente, e presto si sottoporranno alla quarantena a Milano. Per Conte ora si pone il problema in vista del derby contro il Milan alla ripresa del campionato dopo la sosta nazionali.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore nerazzurro sta valutando soprattutto i nomi di Ranocchia e il neo arrivato Darmian, che in questi giorni si sta allenando con i nuovi compagni con le dovute precauzioni del caso. Senza contare che, nell’arco di Conte, c’è anche il jolly D’Ambrosio, l’uomo per tutte le stagioni e in grado di ricoprire più ruoli.

(Fonte: Sky Sport)