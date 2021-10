Guidolin: “Scudetto, lotta a quattro. Inter combattiva, Napoli straordinario. Milan e Juve…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Francesco Guidolin ha parlato della lotta scudetto, prevedendo una lotta a quattro per il titolo

"Non so se sia l’anno buono per tornare alla vittoria, ma di certo la crescita è costante e veloce: sono passati solo mesi, e sembrano anni, per giocatori come Tonali, che diventerà un grande centrocampista, e Diaz o Leao. Ma anche Saelemaekers e Rebic, meno appariscenti eppure importanti per qualità e quantità. Il Milan è spettacolo ed efficienza e può contare su Pioli che con il suo staff cerca sempre qualcosa di nuovo, tipo Theo che si inserisce al centro o le palle lunghe di Maignan, bravissimo con i piedi. Napoli straordinario, Inter combattiva, anche la Juve può rientrare. Ma non sarà semplice con avversarie di questo genere".