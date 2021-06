Gullit e l’esilarante aneddoto su Sacchi: “Veniva sempre nelle docce. Una volta…”

L'ex giocatore olandese ha raccontato un esilarante aneddoto del suo periodo al Milan con protagonista Sacchi

Ruud Gullit ha raccontato un esilarante aneddoto del suo periodo al Milan. Ospite nel podcast Warming-Up di Humberto Tan, l'ex giocatore racconta come ha mandato su tutte le furie Arrigo Sacchi. "Dopo una partita all'epoca Sacchi veniva sempre nelle docce. Sempre ridendo, scherzando, dicendo "guarda quanto è grande!". Scherzi da uomini insomma. Mi faceva arrabbiare perché veniva in doccia rompendo i co*****i. Così gli dissi: "C'era un uomo con un pene di 2 metri. Non poteva fare niente, era molto triste".