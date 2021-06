Sacchi: “Conte, Allegri e Ancelotti. Erano tre gli italiani in lizza per il Real Madrid”

L'ex tecnico Sacchi ha parlato della scelta del Real di puntare su Ancelotti, dopo aver valutato anche Conte e Allegri

"Credo proprio di sì. Pensavo che Carlo stesse bene all’Everton, ma poi se arriva il Real v come si fa a dire no? Nella scelta è stato decisivo il fatto che Carlo conoscesse l’ambiente. Lui ha tanta esperienza, è un grandissimo tecnico, ha vinto ovunque: Italia, Inghilterra, Germania, Spagna e Francia".

"Io sono felice di questo, significa che il nostro calcio qualcosa di buono lo produce. Conosco bene la mentalità del Real Madrid, di cui sono stato direttore tecnico. So che cosa chiedono a un allenatore: non vogliono la vittoria senza merito, non vogliono trionfare attraverso la furbizia come spesso si fa in Italia. Mi auguro che esportare allenatori sia un passo verso un nuovo calcio: se la Spagna, negli ultimi dieci anni, ha vinto sei Champions (4 Real Madrid e 2 Barcellona, ndr.) e sette Europa League (4 Siviglia, 2 Atletico Madrid e 1 Villarreal, ndr.), e l’Italia è ferma a zero, vogliamo darci una svegliata? C’è bisogno di un calcio più coraggioso".