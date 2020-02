Guly: “Lautaro il più attaccante argentino degli ultimi anni. Scudetto? Spero vinca l’Inter”

Intervistato da Radio Sportiva, Andrès Guglielminpietro, per tutti Guly, si è proiettato dal derby di domenica sera a San Siro tra Inter e Milan, che lo vede come doppio ex dell’attesissima sfida. Ecco le sue parole:

“A Milanello e alla Pinetina mi trattano come a casa, lo stesso i tifosi, ho amici in entrambe le parti ed è una cosa che mi piace perché in Argentina sarebbe impossibile e dimostra una cultura sportiva più avanzata. Lautaro è fortissimo, forse il miglior giovane argentino uscito negli ultimi anni: in un anno e mezzo si è già preso l’Inter, farà una grandissima carriera. Anche Correa della Lazio mi piace molto. Nel mio periodo erano due squadroni. Boban e Maldini li sento spesso, troveranno la strada giusta per il Milan. Spero che quest’anno l’Inter del mio amico Zanetti vinca lo Scudetto ma è dura. Messi non va via, ha parlato così perché era incazzato ma non credo lasci il Barcellona per questo. Cristiano Ronaldo non è nato nel Madrid, Leo invece è una bandiera, Barcellona è la sua casa“.

(Fonte: Radio Sportiva)