Gundogan: “Inter in finale non per caso. Sanno come vincere titoli. Sappiamo che…”

Attenti all'Inter. È il messaggio lanciato da Ilkay Gundogan ai suoi compagni di squadra. Intervistato dal sito ufficiale del Manchester City, il centrocampista sa che è bene non abbassare la guardia contro i nerazzurri. "L'Inter non è arrivata in finale per caso. Hanno grandi qualità anche se quest'anno non ha vinto il campionato. Ma hanno vinto la Coppa Italia. Sono una squadra che sa vincere titoli. Sono molto aggressivi nel loro modo di giocare. Forse sono più concentrati sul lato difensivo, ma hanno anche qualità straordinarie in avanti. Sono una squadra molto solida".