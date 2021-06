Haaland, cena record: spesi 500 mila euro in poche ore. E allo staff del ristorante…

Nel corso della vacanza a Mykonos, il giovane attaccante del Dortmund non ha badato a spese

Erling Haaland non bada a spese. Nel corso della vacanza nell'isola greca di Mykonos, l'attaccante è riuscito a spendere 500 mila euro per una cena durata circa 6 ore. In compagnia di alcuni amici, il giocatore del Dortmund ha dimostrato di avere anche un grande cuore quando allo staff del ristorante ha lasciato una mancia da 30 mila euro. È quanto riporta il quotidiano sportivo greco Sportime.