Hakimi: “Contento per la vittoria, adattamento difficile ma continuiamo a fare quello che…”

Le parole di Achraf Hakimi a Inter TV dopo la vittoria contro lo Spezia: “Contento della vittoria e per aver fatto un gol in più. Lavoro tanto per aiutare la squadra. Sono contento per il successo e di come sia arrivata la vittoria. Molto importante arrivare così alla sosta natalizia. Sarà importante fare bene anche l’ultima partita contro il Verona. Quando le cose migliorano si vede, è stato un adattamento difficile ma stiamo andando avanti a fare quello che chiede il mister. A chi ho telefonato? L’esultanza è legata ad una canzone che piace a me e ai miei amici”.