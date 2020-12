PAGELLE: Hakimi dimostra una cosa. Gagliardini spaesato. Sensi sì, Vidal no

HANDANOVIC 6: Lo Spezia ha giocato una partita gagliarda. Ma di pericoli veri neanche l’ombra

SKRINIAR 6: Sulla destra mette giù il fisico e dalle sue parti si passa poco. Senza strafare

DE VRIJ 6: Doveva riposare ma Conte non rinuncia al suo terzetto difensivo. Partita senza guizzi

BASTONI 6: Prova ogni tanto a prendersi le consuete libertà offensive. Oggi non è particolarmente giornata per avventure fuori ruolo

HAKIMI 7: La dimostrazione empirica di una teoria già diventata assioma. Se Hakimi viene lanciato nel modo giusto, diventa inarrestabile. Nel primo tempo viene sempre servito sui piedi e combina poco o nulla. Prima palla in profondità? Devastante

BARELLA 6: Anche i 10 polmoni di Barella accusano un po’ di stanchezza. Partita normale

BROZOVIC 5,5: Recuperato in extremis, dimostra di non essere al meglio e di non essere neanche in grande giornata

GAGLIARDINI 5: Completamente spaesato in mezzo al campo. Quando c’è da appoggiare la manovra, i problemi sono noti. Quando c’è da coprire, sbaglia e tanto

YOUNG 6,5: Parecchio vivace. Inizia la partita con una grandissima giocata e sfiora il gol. Poi si prende la briga di creare diversi grattacapi allo Spezia. Ma intorno non c’è grandissima ispirazione

LUKAKU 6,5: Molto stanco. Persino Conte decide di risparmiarlo per 15 minuti, evento raro. Dal dischetto è implacabile

LAUTARO 6: Il lancio per Hakimi è perfetto. Sulla corsa, con i tempi giusti. Si dà un gran da fare ma di vere occasioni da gol non ne ha. Si mette al servizio della squadra

SENSI 6,5: Entra e la manovra dell’Inter subisce una immediata accelerata. E’ un giocatore fondamentale, ormai è chiaro

VIDAL 5: Rientrato dopo l’infortunio muscolare, è lontanissimo dal Vidal d’annata. Anzi, sbaglia tanto e perde palloni sanguinosi nel finale

D’AMBROSIO 6: Entra nel finale e sfiora il gol. Di nuovo

PERISIC 6: Entra a partita in controllo

DARMIAN 6: Bel cross per D’Ambrosio, quasi si regala l’assist

CONTE 6,5: Sesta vittoria di fila, non si può far finta che non conti nulla nel giudizio. La squadra è stanca, stanchissima e gioca in maniera soporifera. Ma intanto vince e continua a subire poco in fase difensiva. Ma la qualità, almeno in casa con lo Spezia, si poteva mettere anche prima. Vince alla sua maniera e ha ragione lui.