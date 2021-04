TS – Inter, Hakimi ‘alla Lichtsteiner’: Conte ritrova la chiave vincente. Con una differenza

Dieci anni dopo, Antonio Conte ha ritrovato, attraverso uno schema collaudato e ben visibile nelle sue squadre, una chiave vincente

Un paragone proposto da Tuttosport, che scrive:

"Hakimi come Lichtsteiner. Anzi, meglio. Il gol decisivo nella vittoria per 1-0 al Cagliari ha riproposto uno schema collaudato dell’Inter capolista (...). Questo tipo di azione rimanda a uno dei principi di gioco fondamentali del 3-5-2 di Antonio Conte: la predisposizione a cercare l’esterno destro in propensione offensiva. Alla Juventus, guidata dall’attuale allenatore nerazzurro, questo ruolo toccava a Lichtsteiner (...). A un decennio di distanza, l’alchimia vincente di Conte nasce sempre nell’alambicco della fascia destra (...). Con una prospettiva ancora più ampia grazie all’anagrafe: Lichtsteiner arrivò alla Juventus a 27 anni e mezzo, Hakimi è sbarcato sul pianeta Inter a 21 anni e 10 mesi".