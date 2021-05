Inter-Udinese, Hakimi vuole battere punizione: siparietto con Conte e Lukaku

Il giocatore marocchino ha chiesto ad Eriksen di battere lui la punizione (che il danese ha segnato): l'allenatore e l'attaccante ci hanno scherzato su

Conte si è lasciato andare con un sorriso proprio in quel momento. Perché non si è fermato anche durante Inter -Udinese, anche nell'ultima partita ha continuato ad urlare, sbracciarsi e dare indicazioni a tutti. Ma quando Hakimi si è avvicinato ad Eriksen per chiedere di battere la punizione è arrivato un siparietto dal campo. Il marocchino voleva battere il calcio da fermo ma il danese gli ha risposto: 'Assolutamente no'.

Sono scoppiati tutti a ridere anche dalla panchina perché l'allenatore lo ha reso noto, sui calci da fermo Hakimi deve un po' migliorare. Per usare un eufemismo. "Non gli farò mai battere un rigore, devono prima morire tutti", aveva detto il mister. E la leggenda si è diffusa nello spogliatoio. Così quando Achraf ha preteso di battere la punizione e dopo il gol di Eriksen Conte gli ha detto: "Puoi battere le punizioni da lontano". Lukaku ha colto subito l'assist per la battuta al compagno e gli ha urlato per prenderlo in giro: "Tu batti i rigori".