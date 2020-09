Inter, Hakimi sui social: “Prima partita, prima vittoria. Continuiamo così”

“Prima partita, prima vittoria. Continuiamo così”. Hakimi è felice per i tre punti conquistati all’esordio ufficiale con l’Inter. Un treno sulla sua corsia. È stato la sorpresa della gara. Innanzitutto perché Conte, per scelta tecnica, ha deciso di non mandarlo in campo da titolare. A destra ha giocato Young dal primo minuto. Quando è entrato però si è messo in mostra per una velocità fuori dal comune e gli interisti si sono stropicciati gli occhi ricordando i bei tempi andati. Si, Hakimi: continua così.