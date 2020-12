Hakimi: “Dedico i due gol ai tifosi, anche se non erano allo stadio. Lavoro affinché la squadra…”

Achraf Hakimi ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria a San Siro: “Sono contento per i due gol nel nostro stadio, anche se non c’erano i tifosi li dedico a loro. Devo adattarmi rapidamente ai compagni di squadra e dare il mio contributo. Sono tre punti importanti. Migliora l’equilibrio e migliora la fase offensiva grazie al lavoro in difesa. Sono contento di questi dati che mi riguardano, continuerò a lavorare per i miei obiettivi e per far sì che la squadra stia davanti a tutti. La partita di CL? Una gara importantissima, una finale. La prepariamo come stiamo facendo, per passare gli ottavi che è il nostro obiettivo”.

(Inter TV)