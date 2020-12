Il titolo di man of the match della serata di San Siro va ovviamente ad Achraf Hakimi. Il terzino dell’Inter si è infatti riscattato dopo un periodo non brillantissimo con una splendida doppietta alla squadra di Mihajlovic. Ma, oltre a questo, l’ex Dortmund ha scritto un piccolo record: secondo quanto riporta Opta, infatti, è il piú giovane difensore a segnare una doppietta nei top-5 campionati europei 2020/21. Strabiliante.