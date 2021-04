Assist e non solo: Inter, Hakimi è determinante. GdS: “Quando è ispirato…”

L'esterno marocchino ha propiziato ieri sera il gol di Perisic, esattamente come fatto 10 giorni fa con Darmian

Un assist, il sesto in campionato, il secondo nelle ultime 3 partite: se il gol manca ormai da più di 3 mesi (l'ultimo il 10 gennaio in casa della Roma), Achraf Hakimi si sta rivelando comunque determinante per questa Inter. L'esterno marocchino ieri sera ha propiziato la rete di Perisic, così come ha fatto 10 giorni prima con Darmian: da esterno a esterno, esattamente come richiede il manuale contiano. E La Gazzeta delloSport esalta la sua prova: "Quando Achraf è ispirato, non bastano raddoppi o trappole, pressione alta o atteggiamento passivo. Se Hakimi è a posto fisicamente, il modo per sorprenderti lo trova sempre. Ieri ha dato sempre l'impressione di poter trovare la giocata spacca partita. E non a caso l'Inter nella ripresa ha spinto prevalentemente dalla sua parte".