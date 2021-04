Darmian prima, Perisic poi: Hakimi ispira, l’Inter recita il manuale contiano

Ancora una volta i nerazzurri hanno trovato il gol sfruttando i movimenti e le combinazioni tra gli esterni

Fabio Alampi

Da un esterno all'altro, nell'esaltazione dei principi tattici del 3-5-2 previsti dal manuale contiano. Contro è toccato a Darmian mettere il pallone in rete, ieri a La Spezia è stata la volta di Perisic, con Hakimi in entrambi i casi a indossare le vesti di assist man. L'Inter, come scrive La Gazzetta dello Sport, sfrutta come meglio non potrebbe i movimenti dei propri esterni, armi fondamentali nelle giornate in cui le punte si presentano in campo con le polveri bagnate.

Il manuale contiano

"Da fascia a fascia, come da manuale contiano. Dal quinto al quinto, come da esecuzione perfetta di uno schema offensivo di chi ha - come credo tattico - la passione per il 3-5-2. L'Inter a La Spezia trova il secondo pario consecutivo dopo le 11 vittorie in fila nel ritorno. Una frenata che non mette in crisi la volata scudetto, malgrado la voglia di chiudere in fretta il discorso. Ma dal Picco, Conte si porta via l'ennesima prova positiva degli esterni, fondamentali nel concetto di calcio dell'ex c.t. azzurro.

Dopo il gol da tre punti di Darmian contro il Cagliari, nato da una volata di Hakimi a destra e tocco vincente sottomisura dell'ex Parma e Manchester United, ecco il bis in Liguria. Il marocchino è bravissimo a dettare il passaggio in profondità alle spalle della difesa: controllo volante e assist sul secondo palo, dove stavolta c'è Perisic – in due tempi – a spingere in rete".