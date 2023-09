Devastante la tragedia che ha colpito nella notte il Marocco. Il terremoto che si è abbattuto sul Paese ha già infatti fatto più di 1000 morti e il conteggio, purtroppo, non si ferma.

Per aiutare i suoi connazionali si è mobilitato anche Achraf Hakimi. L'ex Inter, oggi al PSG, sui social ha infatti pubblicato una foto mentre dona il sangue per chi ne ha bisogno in questa lotta tra la vita e la morte. Hakimi ha chiamato tutti all'azione con questo messaggio: