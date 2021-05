Inter, chi l’erede di Hakimi? Emerson si chiama fuori: “Giocherò nel Barcellona”

L'esterno brasiliano è stato nuovamente accostato ai nerazzurri, ma li suo futuro dovrebbe essere ancora in Spagna

Continuano a circolare senza freni le voci di una possibile cessione di Achraf Hakimi: tra i profili presi in esame dall'Inter per raccogliere l'eredità dell'esterno marocchino uno dei preferiti è quello di Emerson Royal. L'esterno brasiliano, dal ritiro della sua Nazionale, ha però affermato con certezzadove giocaherà la prossima stagione: "La prossima stagione giocherò nel Barcellona, ne ho la certezza. Tutti sanno che ho un contratto triennale con il Barcellona a partire dal primo luglio. E, come già detto, il Barcellona ha già contattato il Betis e ha annunciato di voler contare su di me per la prossima stagione. Sono contento perché è il club con cui ho sognato di giocare sin dall'inizio della mia carriera. Avere questo riconoscimento è fondamentale per me. Tutti i giocatori vogliono giocare nel Barcellona. Io voglio arrivare il prima possibile e cercare di dimostrare il mio valore".