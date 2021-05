Sky – Inter, Hakimi il big da sacrificare: fissato il prezzo. Scelto il sostituto

L'esterno marocchino è uno dei nerazzurri più richiesti sul mercato: possibile una sua cessione entro il 30 giugno

È Achraf Hakimi il nome individuato dalla dirigenza dell'Inter per fare cassa e rispettare le richieste della proprietà, che punta a far registrare un importante attivo a bilancio e a tagliare il monte ingaggi. L'esterno marocchino piace a diversi top club europei, Paris Saint-Germain in testa, e il club nerazzurro non esclude una sua cessione entro il 30 giugno. A patto, però, di poter incassare una cifra considerevole.