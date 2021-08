L’Equipe: “Hakimi? Mai avuto uno così al PSG. Con Florenzi c’è un abisso”

Il quotidiano incensa Hakimi: "Mai nella storia il PSG ha avuto un laterale destro di pari livello"

Sono bastate pochissime uscite ad Achraf Hakimi per prendersi letteralmente il Paris Saint-Germain. L'esterno destro ex Inter sta già infatti incantando la Ligue 1 con il suo talento e le sue sgroppate, tanto da ricevere un endorsement niente male da L'Equipe: "Arrivato da un mese e mezzo, Achraf Hakimi è già una delle anime dello spogliatoio parigino. Il marocchino, che sta legando più di tutti con Kimpembe e Mbappé, se dovesse continuare a mettere in campo prestazioni di questo livello, non ci metterà molto a diventare uno dei cocchi dei tifosi. Mai nella storia il PSG ha avuto un laterale destro di pari livello. Van Der Wiel, Aurier e Jallet hanno avuto periodi di alto livello, ma mai al punto di animare da solo la manovra offensiva. Tra lui e Florenzi, l'esterno dell'anno scorso, non c'è uno scarto ma un abisso".