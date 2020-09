“Hakimi: ‘Sarà grande Inter’. Ma c’è la grana Perisic“. E’ questo il titolo e il commento di Tuttosport in edicola giovedì 10 settembre 2020 in merito alle parole di Achraf Hakimi e all’ufficialità del mancato rinnovo di Perisic dal Bayern Monaco. La copertina è dedicata alla Juventus con Cristiano Ronaldo e Higuain mentre in taglio alto si parla di Tonali al Milan.