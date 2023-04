Hakimi, il divorzio ti costa carissimo: ecco la somma richiesta dalla ex moglie Hiba

Hiba Abouk, ex moglie di Achraf Hakimi, ha raccontato recentemente le motivazioni del divorzio dal giocatore: "Quando ti separi, divi ricostruire la tua vita, ma questo fatto non è niente di speciale. È vero che, con due figli, è emotivamente complicato, ma non sono la prima e non sarò l'ultima. L'importante è che io abbia la tranquillità data dall'averci provato e di aver fatto tutto quello che dovevo fare. Ci sono decisioni che non si prendono da un giorno all'altro. Per me è una premessa per non avere fretta nei momenti di crisi. Le cose si devono fare con calma e con amore", ha dichiarato parlando della relazione sentimentale finita con Achraf Hakimi. "Sono tanti anni che ho un aiuto, non è da adesso. Proprio come vado in palestra, vado dallo psicologo una volta alla settimana. La salute mentale è molto importante, non solo quella fisica".