Lady Sensi a valanga contro Hakimi e fan: “Lui insabbia soldi contro la moglie e voi state a…”

I loro mariti hanno giocato nell'Inter in passato. Giulia Amodio, compagna di Stefano Sensi - centrocampista dato in prestito dai nerazzurri al Monza - si è schierata a favore di Hiba Abouk, l'ormai ex moglie di Hakimi, ora al PSG, ma ex calciatore interista. L'attrice ha chiesto il divorzio dal marito, terzino del club parigino, già prima rispetto alle accuse di stupro arrivate nei confronti del marocchino da parte di una giovane donna. Di recente si è saputo che lei nella causa di separazione ha chiesto metà dei suoi beni al calciatore e con sua sorpresa avrebbe trovato tutto intestato alla madre.