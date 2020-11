Hakimi, infortunio con il Marocco: oggi nuovi accertamenti, condizioni da valutare

Apprensione in casa Inter per le condizioni di Achraf Hakimi: l’esterno marocchino, in campo ieri con la sua Nazionale, è andato a segno nel successo per 4-1 contro la Repubblica Centrafricana, ma nella ripresa è dovuto uscire per un problema alla coscia dopo uno scontro con il portiere avversario. Oggi, come scrive Tuttosport, il nerazzurro si sottoporrà a nuovi accertamenti per capire l’entità dell’infortunio: “L’esterno destro oggi si sottoporrà ad accertamenti per valutare le sue condizioni e per capire se sarà disponibile per il match di ritorno in programma il 17 novembre“.